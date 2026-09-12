INTER U23-CASERTANA 2-3

Marcatore: Henin (C, 46'), AG Henin (I, 57'), Castelli (C, 68'), Manconi (C, 79'), Mosconi (I, 87')

90' - Sei di recupero, Casertana che ora non è più in controllo della partita.

IL GOL - Contropiede dell'Inter, Mosconi rientra sul suo sinistro e calcia a fil di palo rasoterra, 2-3.

87' - GOOOOOLLLLLL DELL'INTER! MOSCONI LA RIAPRE! 2-3, speranza per i nerazzurri.

87' - Tiro al volo di Oukhadda, para Melgrati.

83' - Colpo di testa di Donato: palla alta. Inter U23 che avrebbe bisogno di un gol subito per riaprire la gara.

IL GOL - Manconi salta Stante, resiste alla rimonta di Fiordilino e salta anche Marello con una veronica. Poi dalla linea di fondo cerca un tiro-cross che si spegne in fondo al sacco alle spalle di Melgrati con una sorta di pallonetto. L'FVS convalida il gol

79' - GOL DELLA CASERTANA. Gol pazzesco di Manconi. C'è Fumagalli a terra, ma è 1-3.

78' - Traversa di Stante di testa su sviluppo di corner. Anche la fortuna adesso non assiste l'Inter U23.

77' - Ultimo cambio per l'Inter: dentro Marello per Milani.

74' - Cambi per la Casertana. Fuori Bentivegna, entrato da poco, per Mehic e fuori Martino per Caporale.

70' - Espulso Vecchi per proteste intanto.

IL GOL - Palla recuperata dalla Casertana, Bentivegna lancia meravigliosamente per Manconi da destra verso sinistra, con il controllo perfetto del numero 10 ospite. Finta che disorienta Donato e palla dentro per Castelli solo in area piccola, gol a porta vuota e 1-2.

68' - GOL DELLA CASERTANA. Castelli, nuovo vantaggio ospite, 1-2.

66' - Confermato il fuorigioco dall'FVS. Cambi per l'Inter. Dentro Kaczmarski, Zuberek e Agbonifo per Bovo, Lavelli e Aidoo. Cambi anche per la Casertana: fuori Henin, dentro Piovanello.

64' - Manconi insacca il gol del vantaggio ospite, dopo aver saltato Melgrati. Bandierina alta, l'assistente ferma tutto.

59' - Cambi per la Casertana. Fuori Pezzella e Piovanello per Sandri e Bentivegna.

IL GOL - Cross su corner di Fumagalli, spizzata di Henin che beffa il proprio portiere sul secondo palo.

57' - GOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTER! Pareggio dei nerazzurri! Autogol di Henin, 1-1.

57' - L'Inter U23 arriva al cross con Milani dopo una manovra avvolgente. Lavelli anticipato, sarà angolo.

53' - Martino serve Manconi in area: suolata e destro, Fiordilino si immola e respinge.

50' - Ancora Piovanello protagonista. Il numero 7 ospite sfugge sulla destra e cerca il primo palo con il mancino: Melgrati la fa sua in due tempi.

49' - Tiro da lontanissimo di Fumagalli. La palla salta davanti a De Lucia che è bravo a bloccare sul rimbalzo.

47' - Primo squillo di Piovanello. Tiro alto dai 25 metri.

16.03 - Inizia il secondo tempo!

16.02 - Squadre al rientro in campo.

Primo tempo discreto per l'Inter U23, che ha giocato alla pari della Casertana. Dopo un avvio molto divertente i ritmi erano calati, con pochissime occasioni da una parte e dall'altra. Per l'Inter U23 al 9' palo di Fumagalli. Nel recupero dormita di Aidoo e Melgrati, che poteva uscire, e Henin ha messo a segno il gol dello 0-1. Serve una reazione ora ai nerazzurri per evitare la seconda sconfitta consecutiva.

15.48 - Intervallo a Sesto San Giovanni, Casertana avanti 0-1.

IL GOL - Oukhadda crossa dalla destra. Henin si infila alle spalle di Aidoo e di coscia, da dentro l'area piccola, fa 0-1.

46' - GOL DELLA CASERTANA. Henin insacca, 0-1 per la Casertana.

45' - Due minuti di recupero.

45' - Giallo per Lavelli. Falletto su Pezzella, Vecchi furioso, questa volta effettivamente il provvedimento sembra eccessivo, ma l'urlaccio di Pezzella inganna Silvestri.

44' - Giallo per Bovo. Body-check durissimo su Henin, metro coerente per Silvestri.

42' - Giallo per Martino. Mosconi ruba palla e il difensore casertano si lancia sulla corsa di Mosconi per fermare la ripartenza. Sacrosanta ammonizione.

38' - Manconi prova di sinistro dopo un calcio d'angolo su cui l'Inter si è difesa abbastanza bene: palla alta.

34' - L'Inter U23 si appoggia su Lavelli, che addomestica e lancia Bovo. La transizione si spegne perché il centrocampista nerazzurro non trova nessun compagno da servire.

31' - Pezzella prova il destro di potenza dal limite: anche il suo tentativo si spegne sul fondo.

30' - Oukhadda incorna sul cross di Pezzella. Palla alta, Melgrati sorveglia la sfera volare sopra la traversa.

27' - Cambio Inter: Charlys non ce la fa, entra Mosconi e si torna al 3-4-2-1.

23' - Henin salta secco Aidoo e mette il traversone. Donato respinge, Di Tacchio mette giù di petto e conclude di sinistro: tiro impreciso. Si va al cooling break. Intanto è rimasto a terra Charlys, vedremo se potrà continuare.

21' - Charlys si coordina al volo di destro dopo la deviazione di Henin, Di Tacchio ci mette la testa. Quarto corner consecutivo, questa volta la Casertana riesce a uscire dalla sua area di rigore.

20' - Due corner consecutivi per l'Inter U23. Sul secondo Fumagalli prova a indirizzare verso la porta. De Lucia si rifugia nuovamente in calcio d'angolo.

15' - Manconi addomestica un lancio sulla destra e calcia in diagonale: Donato in scivolata respinge, bella chiusura.

14' - Bella partita ora. Ci prova l'Inter con Lavelli, tiro centrale. De Lucia blocca a terra.

13' - La Casertana prova a far male per vie centrali. Bella chiusura di Aidoo sull'inserimento di Pezzella. Poi Manconi tira al volo: altissimo.

12' - Ottima fase per l'Inter. Donato si lancia all'attacco e viene servito da Aidoo. Quaranta metri palla al piede e il centrale classe 2009 si presenta in area di rigore sulla destra. Potrebbe cercare la porta, ma opta per il cross senza trovare nessuno: occasione sfumata.

9' - Palo di Fumagalli! Grandissima punizione del 'Puma', che dai 25 metri colpisce il palo alla destra di De Lucia. Bovo poi non riesce a ribadire in rete a porta vuota.

8' - Fase di studio dopo un avvio a marce alte della Casertana. L'Inter U23 muove palla alla ricerca degli spazi giusti per far male.

3' - Colpo di testa di Di Tacchio: subito Melgrati protagonista, alza sopra la traversa. Sarà corner.

3' - Subito accelerazione della Casertana. Manconi cerca di appoggiare per Castelli, grande chiusura di Stante, che mette in corner.

15.00 - Fischia Silvestri: è iniziata Inter U23-Casertana. Primo pallone per gli ospiti.

14.56 - Squadre in campo. Pochi minuti al via, prende posto in tribuna anche Dario Baccin. Con lui Amerighi, Prestia e Calligaris, ai box.

14.52 - Ultimi preparativi al Breda. Casertana che giocherà in bianco con maniche rossoblu, Inter con la classica maglia nerazzurra.

L'Inter U23 torna a giocare in casa e ospita la Casertana nel quarto turno del girone C di Serie C. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta per 4-1 sul campo del Picerno, puntano a reagire e vogliono tornare a mettere fieno in cascina dopo due buone partite nelle prime due giornate contro Catania e Altamura. Dal canto suo la Casertana è ancora imbattuta, con 5 punti nelle prime tre giornate. In panchina Vinicio Espinal, incontrato dall'Inter U23 pochi mesi fa, quando era allenatore della Giana Erminio.

La sorpresa di giornata è senza dubbio la presenza dal primo minuto di Andrea Donato, classe 2009, in difesa: esordio tra i professionisti per lui. Prima da titolare anche per Fumagalli in attacco, così come per Charlys a centrocampo e Aidoo a destra. A sinistra torna dall'infortunio Milani. Panchina per Mosconi, Marello e Mancuso. Calcio d'inizio al Breda di Sesto San Giovanni alle ore 15, ecco le formazioni ufficiali.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Donato, Stante, Jakirovic; Aidoo (dal 66' Agbonifo), Fiordilino, Charlys (dal 26' Mosconi), Bovo (dal 66' Kaczmarski), Milani (dal 77' Marello); Lavelli (dal 66' Zuberek) Fumagalli.

A disposizione: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Tosto, Venturini, Mancuso, Garonetti.

Allenatore: Stefano Vecchi (espulso)

Ammonito: Bovo (44'), Lavelli (45')

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Belli, Kontek, Martino (dal 74' Caporale); Oukhadda, Di Tacchio, Pezzella (dal 59' Sandri), Piovanello (dal 59' Bentivegna, dal 74' Mehic), Henin; Manconi; Castelli.

A disposizione: Schiedo, Magro, Favale, Colley, Vezzoni, Rocchi, Arzillo.

Allenatore: Vinicio Espinal

Ammonito: Martino (42')

Arbitro: Alessandro Silvestri (sez. di Roma-1)

Assistenti: Posteraro-Colazzo

Quarto ufficiale: Rossini

Operatore FVS: Manzini