Inter, Como, Roma e Napoli impegnate in Champions League e Juventus costretta a guardare dal divano: una scena che diventerà abituale in questa stagione per i bianconeri, costretti ad accontentarsi dell'Europa League. Una situazione che, per stessa ammissione del tecnico Luciano Spalletti, brucia sulla pelle ma al tempo stesso deve rappresentare uno stimolo: "Ci ha fatto male e ci ha creato dei problemi. Dobbiamo convivere con questo però diventerà un grande stimolo per noi. Il dolore crea le responsabilità maggiori e crea la voglia di ricollocarsi in quella posizione che ti permette di giocare contro le squadre migliori al mondo", le sue parole nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro il Sassuolo.