Gli errori grossolani messi a segno contro il Real Madrid, all'esordio stagionale in Champions League, hanno acceso i riflettori sulla difesa nerazzurra. Contro l'Udinese Chivu si aspetta già risposte importanti. Il tecnico nerazzurro ha l'imbarazzo della scelta e fin qui ha ruotato gli elementi a disposizione.

Dal primo minuto potrebbe rivedersi Manuel Akanji, assente al Santiago Bernabeu non per scelta tecnica o turnover, ma a causa di un affaticamento muscolare. Il difensore svizzero ha ormai smaltito il problema ed è nuovamente a disposizione dell’allenatore.

Le ultime su Stones e Martinez

Chivu potrebbe inoltre concedere una maglia da titolare a John Stones, per la prima volta dal suo arrivo all’Inter. L'ex Manchester City non è mai partito dal 1' ma le prestazioni fornite contro Cagliari e Real Madrid hanno dato segnali importanti.

Non dovrebbero invece esserci sorprese in porta. Josep Martinez sarà confermato nonostante l’errore che ha portato al gol di Valverde a Madrid. Prima della trasferta spagnola, Chivu avrebbe valutato la possibilità di dare spazio a Provedel, ma il momento non sembra quello adatto per modificare gli equilibri tra i portieri.Il tema del turnover tra i pali potrebbe quindi essere ripreso dopo la sosta per le Nazionali.