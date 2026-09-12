Arrivano buone notizie da Appiano Gentile. Come riportato da Sky Sport, Federico Dimarco è rientrato in gruppo e ha svolto l'intera seduta d'allenamento con il resto dei compagni.

Chivu riflette

L'esterno azzurro, assente contro il Real Madrid per una lieve distorsione al ginocchio, è così disponibile e arruolabile per la sfida casalinga in programma lunedì sera contro l'Udinese.

Toccherà poi a Chivu decidere se schierarlo dal primo minuto o a partita in corso. Dimarco potrebbe essere anche non rischiato in vista della delicata trasferta dell'Olimpico contro la Roma.

La decisione potrebbe arrivare domani dopo le indicazioni dell'allenamento. Anche perché Carlos Augusto ha fatto molto bene a Madrid e potrebbe essere confermato sull'out di sinistra.