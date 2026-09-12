È sempre più il momento di Carlos Augusto. L'esterno brasiliano sta guadagnando spazio e considerazione nelle gerarchie di Cristian Chivu, sfruttando una duttilità che gli consente di giocare sia da quinto sulla fascia sinistra sia da braccetto nella difesa a tre. Proprio per questo motivo, durante l'estate l'Inter aveva bloccato sul nascere ogni possibile discorso relativo a una sua cessione. Il messaggio del club era stato chiaro: restare avrebbe significato trovare più spazio. E questo primo scorcio di stagione sembra aver dato ragione alla società, scrive Tuttosport.

Assist col Napoli, gol al Bernabeu

Contro il Napoli, entrando dalla panchina, Carlos Augusto ha contribuito alla rimonta nerazzurra servendo a Marcus Thuram l'assist per il momentaneo 2-2. Tre giorni più tardi, al Santiago Bernabeu, è arrivato anche il gol contro il Real Madrid. Una rete che non è bastata per evitare la sconfitta, ma che ha confermato l'ottimo momento del brasiliano. Le sue prestazioni hanno inoltre permesso all'Inter di assorbire senza particolari contraccolpi l'assenza di Federico Dimarco, premiato dall'AIC come miglior giocatore della stagione 2025/26.

Rinnovo fino al 2031

La crescita di Carlos Augusto ha accelerato anche i discorsi relativi al futuro. L'Inter ha infatti avviato i contatti per prolungare il contratto fino al 2031, con uno stipendio che dovrebbe salire a circa 3,3 milioni di euro a stagione. La volontà comune è quella di arrivare all'accordo e sarebbe già stato programmato un incontro con l'agente Beppe Riso per definire i dettagli.

Inter pronta a blindarlo

Nei mesi scorsi Juventus, Roma e Atletico Madrid avevano mostrato interesse per il classe 1999, ma la posizione nerazzurra era stata netta: "Carlos Augusto non si tocca". Ora quella scelta può trasformarsi in un nuovo contratto. E il brasiliano spera che la continuità con l'Inter possa aiutarlo anche a raggiungere un altro obiettivo: conquistare un posto stabile nella Seleção di Ancelotti.