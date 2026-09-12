"Il primo turno di Champions è sembrato la Cassazione: in Europa si va con il calcio di Inter, Roma e Como. Senz’appello". Questa è la certezza espressa dalla firma della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando dopo la prima giornata della competizione continentale. La prova delle tre squadre, al di là di quelli che sono stati poi i risultati, è la strada maestra per le italiane: "L’Inter ha fatto la partita e tenuto palla come raramente un’italiana al Bernabeu. Gasperini è entrato nell’inferno turco con l’arroganza di Farinata e ha spento le fiamme con il coraggio e l’aggressione. Il Como ha imposto al mondo lo stesso stordimento che impose il primo Milan di Arrigo Sacchi, quando i giornali titolavano: "Venuti da un altro mondo". Cruijff è stato il ponte tra Arrigo e Cesc. Difenderci e ripartire è stata la nostra gloria, non è il nostro destino".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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