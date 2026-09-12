Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter U23, che perde 2-3 contro la Casertana in casa. A segno per la seconda squadra nerazzurra Mosconi, mentre il primo gol è arrivato dopo l'autorete di Henin
MELGRATI 5 - Grave la decisione di non uscire sul cross di Oukhadda in occasione del gol di Henin allo scadere del primo tempo. Una rete del genere, che comunque vede anche la compartecipazione di Aidoo, va evitato, soprattutto perché il traversone era tutt'altro che veloce. Incolpevole sull'1-2, poteva forse fare meglio sull'1-3, ma il pallonetto di Manconi da quella posizione era imprevedibile.
DONATO 6 - Esordio tutto sommato positivo. Saltato secco sull'1-2 da un super Manconi, è l'unica macchia su una partita giocata con personalità. Promosso.
STANTE 6.5 - Torna solido in difesa dopo la brutta uscita di Picerno, concedendo pochissimo agli avversari. La sfortuna e la traversa gli impediscono di trovare la gioia del gol: è l'episodio che cambia definitivamente la partita.
JAKIROVIC 6 - In difesa non è quasi mai sotto pressione. Sbaglia qualche verticalizzazione di troppo, ma la sua partita è comunque sufficiente.
AIDOO 5.5 - Gara discreta, ma l'ingenuità sul primo gol di Henin è troppo pesante. Avendo già giocato la Serie C con la Pergolettese ed essendo uno dei più grandi non si può permettere una leggerezza del genere. Dal 66' AGBONIFO 5.5 - Entra per aumentare il potenziale offensivo dell'Inter U23, non ci riesce.
BOVO 5.5 - C'è l'intensità, manca la qualità. Ammonito a fine primo tempo, non riesce mai a incidere in fase di possesso palla. Spreca anche una clamorosa occasione dopo il palo di Fumagalli su punizione, quando spedisce alto a porta vuota. Dal 66' KACZMARSKI 6 - Entra per gestire il possesso e i ritmi ma l'Inter U23 va di nuovo sotto nel punteggio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Difficile per lui dare una marcia in più in situazione di svantaggio.
FIORDILINO 6.5 - La solita qualità al servizio della squadra e dei più giovani. Nel girone C gli avversari sono tosti più che nel girone A e la sua esperienza è fondamentale e imprescindibile.
CHARLYS 6 - Gioca poco più di 20 minuti, avendo comunque un buon impatto. Peccato per l'infortunio che pone fine anticipatamente alla sua partita. Dal 27' MOSCONI 6.5 - Entra in punta di piedi nella partita, soprattutto nel primo tempo, dove fatica a mettersi in ritmo. Nella ripresa cresce con il passare dei minuti e alla fine segna il primo gol su azione stagionale con un bel sinistro a giro.
MILANI 6 - Tiene botta in difesa, timido in attacco quando ha spazio per spingere: partita da compitino, legittimo aspettarsi qualcosina in più nelle prossime settimane. Dal 77' MARELLO S.V.
FUMAGALLI 7 - Ottima prova per l'attaccante fuoriquota dell'Inter U23. Pericoloso, coinvolto, cattivo agonisticamente parlando, propizia l'autogol di Henin. Sarà un'arma importante in questa stagione per la seconda squadra nerazzurra.
LAVELLI 5.5 - Un tiro in porta da fuori area, qualche sportellata, poco altro, soprattutto non è mai pericoloso davvero. Giusta la scelta di Vecchi di sostituirlo a favore di Zuberek. Dal 66' ZUBEREK 5.5 - La Casertana va in vantaggio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo e serra le maglie difensive. Lui non riesce a farsi trovare dai compagni come riferimento offensivo.
Mister Stefano VECCHI 6 - L'Inter U23 gioca una partita alla pari con la Casertana, ma esce dal campo a mani vuote. Dopo la sconfitta di Picerno decide di mandare un segnale e cambia sette undicesimi della squadra che aveva iniziato dal 1' in Basilicata. Scelta azzeccata, perché i nerazzurri comunque disputano un buon primo tempo, di reazione. Poi gli errori individuali e gli episodi condannano la sua squadra, che ha comunque il merito di non essere mai uscita dalla partita
Alessandro Savoldi
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