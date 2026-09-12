Entrano nel vivo le semifinali di Serie A Women's Cup, ultimo grande appuntamento prima dell'inizio del campionato. Il programma si apre questa sera con Juventus-Inter, mentre domani sarà il turno di Sassuolo-Roma. La finale è prevista per sabato prossimo. La prima sfida - sottolinea il Corriere dello Sport - mette di fronte due squadre che hanno dominato i rispettivi gironi. La Juventus di Guerrero deve fare i conti con qualche problema soprattutto in attacco, dove Redondo è pronta a trovare spazio dopo il grave infortunio al crociato di Capeta e la partenza di Cambiaghi, passata proprio all'Inter.

Inter in grande forma dopo l'impresa europea

Dall'altra parte l'Inter di David Sassarini arriva all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo. Le nerazzurre hanno recentemente conquistato l'accesso alla fase campionato della Champions League eliminando il Wolfsburg, risultato che rappresenta uno dei punti più alti della storia della squadra. In attacco, Raphino sembra essersi inserita rapidamente nel ruolo lasciato libero da Wullaert, trasferitasi in estate al Como. Il club ha inoltre ufficializzato i rinnovi di Robustinelli e Polli fino al 2029.

Roma a caccia della rivincita contro il Sassuolo

Domani toccherà invece alla Roma di capitan Giugliano, qualificata come migliore seconda dei tre gironi grazie alla differenza reti. Le giallorosse affronteranno il Sassuolo, che aveva già battuto la squadra di Gianpiero Piovani al Tre Fontane a fine agosto. Questa volta si giocherà al Ricci. Le neroverdi arrivano alla semifinale da imbattute, con tre vittorie in tre partite, mentre la Roma punta anche sulla voglia di riscatto di Piemonte, ancora alla ricerca del primo gol in giallorosso dopo il ritorno dalla Lazio.