Il Barcellona continua a guardare con interesse a Federico Dimarco, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di perdere uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Secondo quanto riportato da SPORT, nelle ultime settimane del mercato estivo ci sarebbero stati contatti tra i due club per valutare un possibile scambio tra Dimarco e Alejandro Balde, operazione che però non è mai arrivata alla fase decisiva. L’interesse blaugrana avrebbe contribuito ad accelerare le riflessioni dell’Inter sul futuro dell’esterno azzurro.

Inter al lavoro per il rinnovo fino al 2030

Dimarco è attualmente legato ai nerazzurri fino al 2027, con un’opzione unilaterale a favore del club per un’ulteriore stagione. L’obiettivo della società, però, è arrivare a un nuovo accordo fino al 2030. Lo stesso giocatore aveva recentemente manifestato una certa sorpresa per il mancato contatto anticipato: "Dopo quello che ho fatto la scorsa stagione, mi sarei aspettato una chiamata del club per parlare del rinnovo". Un segnale raccolto dalla dirigenza nerazzurra.

Il summit di Madrid con Canales

Prima della sfida di Champions contro il Real Madrid, il nuovo direttore sportivo Dario Baccin ha incontrato a Madrid Arturo Canales, agente di Dimarco, per avviare concretamente il discorso. La trattativa dovrebbe partire dall’attuale stipendio del giocatore, circa 4 milioni netti a stagione, con l’obiettivo di trovare una nuova intesa che soddisfi entrambe le parti. Il Barcellona, intanto, resta alla finestra in vista delle prossime sessioni di mercato. Ma se l’Inter riuscirà a chiudere il rinnovo fino al 2030, la pista blaugrana potrebbe diventare molto più complicata.