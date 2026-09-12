L'incubo è definitivamente alle spalle: Yael Trepy presto potrà tornare in campo. Concluso il periodo di degenza presso l’Ospedale di Arco a seguito del malore che gli ha fatto rischiare l'annegamento in una piscina, il giovane attaccante del Cagliari è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito positivo alla ripresa dell’attività agonistica. Nei prossimi giorni il calciatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione e proseguire il suo percorso di recupero.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 16:26
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.