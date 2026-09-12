Lucien Agoumé si sta sempre più imponendo come elemento chiave del Siviglia, offrendo le prestazioni che tutti al Siviglia si aspettavano da lui in questo inizio di stagione. L'ex giocatore dell'Inter è un punto fermo nella formazione titolare di Luis García Plaza, e nemmeno i rinforzi arrivati a centrocampo – Guridi, Kochorashvili e Fofana – sono riusciti a sminuire il suo ruolo cruciale nella squadra. Ieri sera, nel match contro il Valencia, Agoumé ha disputato una partita decisamente maiuscola e al momento è davanti a tutti nella speciale graduatoria statistica delle palle intercettate nel campionato spagnolo.

"Al Siviglia sono felice, voglio migliorare ancora"

A fine gara, parlando nella zona mista dello stadio Sanchez Pizjuan, Agoumé ha confermato che ormai il suo legame col Nerviòn è totale: "Sono in questo club da quasi tre anni e sono molto felice. Ho sentito molte voci quest'estate, ma la mia intenzione era di restare, e lo era anche quella del club. Si parla sempre molto di mercato, ma la mia mente è sempre stata qui. Voglio restare e migliorare come giocatore qui. Raggiungeremo grandi traguardi con questo club. Abbiamo iniziato la stagione molto bene, con dieci punti su quindici. La squadra sta giocando molto bene e si impegna al massimo; abbiamo visto una squadra che lotta unita, che vuole fare punti e vincere le partite. Ora dobbiamo continuare a lavorare, perché anche l'anno scorso abbiamo iniziato piuttosto bene e sappiamo tutti cosa abbiamo passato. Dobbiamo continuare a lavorare; abbiamo ancora molto da migliorare. Non si può dire con certezza se la squadra sia migliore o peggiore. Ciò che conta è il calcio in campo. Stiamo lottando, le cose ci stanno andando bene e spero che continui così".