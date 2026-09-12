Con un tiro a giro preciso che si insacca nell'angolino più lontano della porta difesa da Kjell Scherpen, Anan Khalaili trova la sua prima rete in Premier League con la maglia del Crystal Palace. Arrivato agli Eagles dopo che è sfumato a causa dello stop imposto dal CONI che ha fatto sfumare il suo passaggio all'Inter, l'esterno israeliano ha aperto le marcature nel pazzo match di Selhurst Park contro l'Ipswich Town che ha visto la vittoria finale della squadra ospite per 3-2.

Gli uomini di Oliver Glasner riescono a ribaltare il risultato nel primo tempo con le reti di Emersonn e Lef Davis, vengono raggiunti dai padroni di casa che firmano il 2-2 con Jorgen Strand Larsen al 75esimo ma al 90esimo piazzano la stoccata vincente con Zlan Flemming che regala i tre punti ai Tractor Boys.