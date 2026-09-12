Dopo il rinnovo di Pio Esposito e quelli in agenda di Federico Dimarco e Carlos Augusto, l'Inter continua a programmare il proprio futuro. La novità, riportata da Sky Sport, è che è in programma un incontro o almeno un contatto con l'agente di Hakan Calhanoglu, che va in scadenza a giugno 2027. Si proverà a capire se ci sono margini per prolungare un'avventura che dura ormai dal 2022, quando il turco arrivò in nerazzurro dopo l'esperienza col Milan. Una volta che saranno risolte le tre questioni più impellenti, si guarderà anche agli altri giocatori.