Al termine della partita del Breda che ha visto la sua Casertana battere l'Inter U23 per 3-2, il tecnico rossoblu Vinicio Espinal parla in conferenza stampa analizzando quanto visto nel match: "Forse bisogna ancora registrare un po’ il centrocampo della difesa. Allora, per lunghi tratti la partita è stata una partita vera, dove l’Inter ha dimostrato davvero, anche se giovane, di essere una squadra importante. Noi abbiamo gestito la partita in vari momenti, secondo me abbiamo fatto delle buone cose. È normale, la bacchetta magica non ce l’ha nessuno, dobbiamo lavorare per momenti della partita, secondo me siamo stati concentrati, compatti".

Finale un po' di sofferenza per l'ex Atalanta dopo la rete firmata da Mattia Mosconi: "Sicuramente negli ultimi minuti si vedeva che non ero molto contento. Però dobbiamo lavorare e dobbiamo dare prima possibile questa compattezza, perché la partita comunque si era messa bene. Sicuramente non posso essere felice, soprattutto perché erano distratti in occasione del 2-3. Era il momento in cui sembrava la partita fosse chiusa, invece bisognava chiuderla dopo quel bellissimo gol di Manconi".