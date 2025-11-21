Diego Simeone, allenatore dell'Atlético Madrid, ha già delineato la formazione titolare per la partita di domenica contro il Getafe, che precederà l'impegno di Champions League con l'Inter di mercoledì sera. Il tecnico argentino avrà a disposizione Julián Álvarez e José María Giménez, che saranno schierati entrambi titolari, e intanto attende notizie su Jan Oblak e Giuliano Simeone, entrambi alle prese con lievi infortuni.
Né il portiere sloveno, che ha subito una botta nella partita di sabato scorso con la nazionale slovena contro il Kosovo, né l'ala argentina, che ha accusato un fastidio muscolare (gli esami di giovedì hanno escluso uno strappo muscolare), si sono allenati con il gruppo nella seduta di venerdì, la penultima prima della trasferta di domenica al Coliseum. Sarà corsa contro il tempo che avrà la sua fase decisiva nell'allenamento di domani alle 11:00 a Majadahonda: in caso di forfait, pronti Juan Musso e uno tra Alexander Sorloth e Thiago Almada.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Eurorivali
