Crisi senza fine per il Liverpool, che crolla anche contro il Nottingham Forest in un sabato pomeriggio nerissimo ad Anfield. Una sola vittoria nelle ultime sette in Premier per i Reds, che incassano un tris sonoro e si trovano ora all'undicesimo posto della classifica della Premier. In rete, per gli ospiti, Murillo, l'ex Juve Savona e Gibbs-White. La squadra di Slot è davvero in caduta libera e il 9 dicembre sfiderà l'Inter in Champions League.