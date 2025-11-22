Partita pazza tra Borussia Dormtund e Stoccarda nel pomeriggio. La squadra allenata da Kovac, avversaria dell'Inter in Champions League, chiude il primo tempo sul risultato di 2-0 grazie alle reti di Emre Can e Beier.

Nella ripresa però arriva la reazione dello Stoccarda con lo scatenato Undav, in rete al 47esimo e al 71esimo minuto. E' poi Adeyemi, accostato sul mercato all'Inter, a riportare in vantaggio i gialloneri al 89esimo minuto, ma è sempre Undav nel recupero a siglare il suo terzo gol e la rete del definitivo 3-3. Il Borussia si porta a 22 punti in classifica, viene scavalcato dal Leverkusen e scivola a -9 dal Bayern Monaco.