Partita pazza tra Borussia Dormtund e Stoccarda nel pomeriggio. La squadra allenata da Kovac, avversaria dell'Inter in Champions League, chiude il primo tempo sul risultato di 2-0 grazie alle reti di Emre Can e Beier.
Nella ripresa però arriva la reazione dello Stoccarda con lo scatenato Undav, in rete al 47esimo e al 71esimo minuto. E' poi Adeyemi, accostato sul mercato all'Inter, a riportare in vantaggio i gialloneri al 89esimo minuto, ma è sempre Undav nel recupero a siglare il suo terzo gol e la rete del definitivo 3-3. Il Borussia si porta a 22 punti in classifica, viene scavalcato dal Leverkusen e scivola a -9 dal Bayern Monaco.
Sezione: Eurorivali / Data: Sab 22 novembre 2025 alle 18:27
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Eurorivali
Liverpool, un tonfo dietro l'altro: momentaccio per i Reds, che crollano contro il Nottingham (0-3 ad Anfield)
Adeyemi illude, il Borussia Dortmund fermato dallo scatenato Undav. Con lo Stoccarda partita folle: finisce 3-3
Qui Atlético Madrid - Alvarez e Gimenez disponibili col Getafe. Corsa contro il tempo per Oblak e Giuliano Simeone
Arsenal, scatta l'allarme Gabriel. Arteta: "Starà fuori per settimane". Poi fa il punto sugli altri infortunati
L'Atletico Madrid cambia azionista di maggioranza: Apollo Sports Capital rileverà il 55% delle quote del club
Altre notizie
Sabato 22 nov
- 21:32 De Chirico: "Derby, a Milano rivalità sana a differenza di altre stracittadine. Sulle coreografie dico che..."
- 21:18 M. Orlando inquadra il derby: "Il Milan sa affrontare le big con la testa giusta. E con Rabiot..."
- 21:03 Lautaro, nel derby può arrivare la 350esima presenza con la maglia dell'Inter
- 20:50 Napoli, Manna: "Troppa enfasi su Conte, tante cose sono state strumentalizzate"
- 20:36 Sky - Inter-Milan, doppio ballottaggio per Chivu: le ultime. Allegri con la coppia Leao-Pulisic. Le probabili formazioni
- 20:21 Jovetic a FcIN: "Nel derby mi aspetto tanti gol. L'Inter ha 4 attaccanti top, il mio preferito è Thuram"
- 20:07 La Juve non decolla, Kostic non basta: Spalletti fermato dalla Fiorentina e da un golazo di Mandragora
- 19:53 Sommer: "Per il derby non servono motivazioni, l'Inter è pronta. Come difenderemo? Non posso dirlo. Su Maignan e gli scontri diretti..."
- 19:39 Guehi via dal Crystal Palace? L'Inter segue con interesse e Glasner ammette: "Fino al 10 gennaio non pensa alla cessione"
- 19:25 "Onore e passione": il tributo dei tifosi dell'Al-Hilal a Simone Inzaghi diventa virale sui social
- 19:10 Bruno Conti: "Scudetto, non escludo sorprese oltre a Inter e Napoli. Mi divertono Como e Bologna"
- 18:57 Bologna primo in classifica, Dominguez: "Cosa significa? Che siamo una squadra fortissima"
- 18:43 Liverpool, un tonfo dietro l'altro: momentaccio per i Reds, che crollano contro il Nottingham (0-3 ad Anfield)
- 18:27 Adeyemi illude, il Borussia Dortmund fermato dallo scatenato Undav. Con lo Stoccarda partita folle: finisce 3-3
- 18:13 Bologna, Italiano: "Scudetto? Ora non si possono fare calcoli, ci godiamo il momento"
- 17:59 Cottarelli: "Ho ancora speranze per il progetto Interspac, per la spending review non lo so"
- 17:45 Lo chef interista Oldani: "Il mio derby preferito? Quello del gol di Icardi al 92'. Barella è un vero gourmet"
- 17:30 Hamann netto su Adeyemi: "Ha un grande potenziale, ma ora ha 23 anni: a un certo punto deve crescere"
- 17:16 Dimarco vs Saelemaekers, duello tutto offensivo. E il belga ha una statistica importante
- 17:02 Quanto corre il Bologna: tris esterno, Udinese ko e vetta condivisa. Pari con sei gol tra Cagliari e Genoa
- 16:48 Gasperini: "In carriera ho allenato giocatori come Milito, ma con l'Atalanta abbiamo fatto 98 gol senza attaccanti"
- 16:33 Verona, Zanetti: "Giovane sottotono per via delle voci di mercato? Problema che io non vedo"
- 16:19 Accordo Inter-Red Bull, il CRO Ricci: "Nuova energia per raggiungere nuovi traguardi"
- 16:04 L'Inter mette le ali: accordo triennale, i nerazzurri unico club di Serie A affiancato da Red Bull
- 15:50 Pinamonti e l'amico Icardi: "Mi aiutava in tutto, una volta mi fece anche la spesa. Un ragazzo straordinario"
- 15:36 La storia nerazzurra nei derby: Zanetti il più presente, Meazza il più prolifico. Capitan Lautaro insegue il doppio record
- 15:22 F. Galli: "Il Milan arriva bene al derby ma con l'Inter sarà dura. Ai nerazzurri ruberei Darmian per un motivo"
- 15:08 Salerno, partiti i lavori per il nuovo Arechi. E De Luca pizzica: "Altri progettano, noi siamo davanti a tutti"
- 14:54 Conto aperto con il Milan, Lautaro a caccia della doppia cifra nei derby. E nel mirino c'è Icardi
- 14:40 Capello: "Derby una cosa diversa, è passione e voglia di fare qualcosa di più. A San Siro poi..."
- 14:30 Chivu: "Derby, il mondo ci guarda. Voglio gente che si diverta e si responsabilizzi". Poi su Lautaro...
- 14:25 L'analisi di Zenga: "Chivu è riuscito a dare continuità all'Inter, Allegri mi piace tantissimo"
- 14:12 Collovati: "Derby, vedo equilibrio totale. Allegri spera che la gara diventi come contro la Roma"
- 13:58 Balbo ricorda: "Dovevo andare all'Inter, poi per un autografo è saltato tutto e mi ha preso la Roma"
- 13:43 Ganz: "Mai dimenticherò i tre mesi con Ronaldo. Poi però l'Inter mi mandò via, anche se sarei rimasto"
- 13:30 GdS - Palladino rilancia Lookman con l'Atalanta. Galatasaray, ma non solo: sul nigeriano anche il Besiktas
- 13:16 Shevchenko: "Derby non decisivo. L'Inter si è rafforzata e Chivu ha le idee giuste, sono i favoriti per lo scudetto"
- 13:02 L'Inter rende omaggio a Ornella Vanoni scomparsa ieri sera: "Ha raccontato Milano come pochi altri"
- 12:48 Corsera - Dopo Sommer, Caprile e non solo tra i nomi in lista. Il pallino di Marotta gioca in Premier
- 12:35 Allegri: "Inter favorita, ma ho fiducia nel mio Milan. Rabiot giocherà. Nel 2019 potevo diventare nerazzurro"
- 12:20 La Repubblica - 'Doppia Curva', vertice in Prefettura un anno dopo: al tavolo anche Marotta e Scaroni
- 12:05 TS - Master di Coverciano, nella tesi di Chivu i suoi principi di gioco: "Ho l'ambizione per superare ogni difficoltà"
- 11:50 Damiani racconta Ausilio: "Da Akinsanmiro a Radu, con lui tante operazioni. E su Agoumé gli ho sempre detto una cosa"
- 11:36 Fabregas: "L'Inter la più dominante in Serie A, ha tanta forza. Asllani è un grande giocatore". E sul ritorno di Diao...
- 11:24 TyC Sports - Dibu Martinez nel mirino dell'Inter per il post-Sommer. L'Aston Villa vorrebbe trattenerlo ma...
- 11:08 GdS - Derby trasmesso in oltre 200 Paesi e atteso un botteghino da record. Ma la Curva non fa eccezioni
- 10:54 GdS - Inter-Milan confronto tra dna: i veterani Dimarco-Gabbia, i debuttanti Esposito-Bartesaghi
- 10:40 Cosmi: "Chivu si è preso l'Inter in pochi mesi. È un tecnico equilibrato e un eccezionale comunicatore"
- 10:26 TS - Scatta il divieto: derby ancora orfano di coreografie nelle due curve. San Siro di colorerà solo in un punto
- 10:12 Giunti: "Derby per lo scudetto. Punto su Modric, Chivu chiunque scelga davanti non sbaglia"
- 09:58 TS - Inter-Milan, Bisseck in pole su Acerbi e Sucic più di Zielinski. Palacios torna a disposizione
- 09:44 GdS - A San Siro derby 'stellare' anche con il ristorante 'Da Vittorio': "Amico di Barella, Bastoni e Marotta ma..."
- 09:30 M. Paganin: "Akanji che colpo e su Chivu devo essere onesto. Al derby punto su Lautaro, occhio a Leao e Pulisic"
- 09:15 GdS - Vigilia del derby agli antipodi: Inter a casa, Milan in ritiro. Chivu allenta la pressione psicologica
- 09:00 CdS - Anche col Milan il grande dilemma di Chivu è il centrale di difesa: due le soluzioni principali
- 08:45 GdS - Derby da dieci: Lautaro vuole il decimo gol contro il Milan, 21esima presenza contro l'Inter per Leao
- 08:30 CdS - Il derby tra Viale della Liberazione e Via Aldo Rossi: Inter rosa più preziosa, Milan più costosa
- 08:15 GdS - Al derby è finalmente ThuLa. Thuram torna in campo dall'inizio e porta sicurezza anche a Lautaro
- 00:00 Riportare la chiesa al centro del villaggio
Venerdì 21 nov
- 23:55 Diouf, soluzione a sorpresa? Dalla Saudi Pro League una mano per l'oggetto misterioso dell'Inter
- 23:47 Roma Primavera, Guidi aspetta la Juve: "Come l'Inter fa un calcio tecnico e ha giocatori di grande qualità"
- 23:32 Breda inquadra il derby di Milano: "Inter in crescita, ma deve dimostrare di saper gestire certe partite"
- 23:18 Il Ministro Tajani: "Stiamo faticando per organizzare Euro2032, la nostra impiantistica è obsoleta"
- 23:03 Luci, giochi, adrenalina e iniziative speciali per i tifosi: ecco lo spettacolo del derby firmato Betsson.Sport
- 22:49 La Lazio sfida il Lecce, Basic indica la via: "Vogliamo rialzarci dopo il ko con l'Inter"
- 22:35 Global Football Industry Awards, l'agenzia dell'anno è la Unique Sports di Hakan Calhanoglu
- 22:20 L'ammissione di Rocchi: "Sul VAR fatto qualche errore di troppo, l'ho detto anche ai ragazzi"
- 22:06 Qui Atlético Madrid - Alvarez e Gimenez disponibili col Getafe. Corsa contro il tempo per Oblak e Giuliano Simeone
- 21:51 Bordon: "Stupito da Chivu, ha intrapreso il ruolo di allenatore dell'Inter nel migliore dei modi"
- 21:37 Fallo killer su Hakimi, stangata UEFA contro Luis Diaz: tre turni di squalifica per il colombiano del Bayern Monaco