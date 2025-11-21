Mikel Arteta aggiorna sugli infortuni di Gabriel e Riccardo Calafiori in vista della sfida contro il Tottenham. Notizie che riguardano anche l'Inter, avversaria dell'Arsenal in Champions League il prossimo 20 gennaio: "Purtroppo Gabi si è infortunato con la nazionale brasiliana e dovrà stare fuori per settimane. Mercoledì prossimo dovremo sottoporci a un'altra ecografia e probabilmente avremo una tempistica molto più chiara di quella attuale - dice il tecnico dei Gunners in conferenza stampa -. È chiaramente un duro colpo perché lui è il nostro leader in difesa e, per me, non è mai una cosa positiva. La cosa positiva, come hai detto, è che abbiamo ottime opzioni e dobbiamo reagire ora e fare il nostro lavoro".

Calafiori ha invece saltato gli impegni con l'Italia durante la sosta perché non al meglio: "Non si è ancora allenato. Domani abbiamo un altro allenamento e vedremo come sta" le parole di Arteta, che poi fa brevemente il punto anche sugli indisponibili Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz, Gabriel Martinelli e Viktor Gyokeres: "Abbiamo investito molte energie durante la sosta per le nazionali, insieme a tutto lo staff medico, per cercare di farli tornare il più velocemente possibile. Domani abbiamo un altro allenamento per vedere come si sentono alcuni di loro e capiremo se qualcuno potrà dare il suo contributo in partita. Quindi domani avremo più chiarezza".