“Quanto è brutto. È difficile da misurare, ma ovviamente è stato pessimo.” Arne Slot non cerca attenuanti. Il tecnico del Liverpool commenta così, senza filtri, il clamoroso ko per 3-0 ad Anfield contro il Nottingham Forest, una sconfitta che ha lasciato storditi tifosi e ambiente.

“Giocare in casa, perdere 3-0, indipendentemente dalla squadra che affronti, è un risultato molto, molto, molto brutto,” ha ribadito in conferenza stampa. E proprio la dinamica del match rende il tonfo ancora più difficile da digerire: “Inaspettato se si guarda alla prima mezz’ora: secondo me siamo partiti bene. Non ci ho visti creare così tanto in mezz’ora in tutta la stagione.”

Poi, la mazzata: alla prima occasione concessa, il Liverpool è finito sotto. “La prima volta che sono arrivati nella nostra area hanno segnato. È un cocktail difficile da bere: se perdi occasioni e subisci gol quasi a ogni tiro, diventa complicato.”

Con la sesta sconfitta stagionale e una classifica che vede i Reds addirittura undicesimi, la domanda è inevitabile: il Liverpool saprà rialzarsi? Slot non si sottrae: “La responsabilità è mia. Se vinciamo o perdiamo, è una mia responsabilità.” Eppure trova un appiglio positivo nell’atteggiamento della squadra e dei tifosi: “Restano fino alla fine e sostengono la squadra. I giocatori continuano a provarci.”

La convinzione del tecnico è che questa spirale non possa durare: “Non continuerà mai per tutta la stagione. Abbiamo bisogno di un momento di energia per segnare un gol.”