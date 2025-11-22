Liverpool completamente irriconoscibile in Premier League. La squadra di Slot, campione in carica, ha perso oggi 3-0 ad Anfield contro il Nottingham Forest e si trova all'undicesimo posto in classifica.

A metterci la faccia nel post partita è stato il capitano Virgil van Dijk. "Subiamo troppi gol facili - le sue parole -. Hanno segnato di nuovo su calcio piazzato. Non siamo stati bravi nei duelli, nelle sfide, nella lotta, troppo frenetici. È un momento molto difficile al momento. Siamo in un momento difficile, ma non ne usciamo semplicemente parlandone. Servirà molto lavoro. È un problema. Tutti nella squadra devono prendersi le proprie responsabilità. Il calcio è un gioco di squadra. Dobbiamo digerire questa sconfitta e incassarla. Dobbiamo lavorare di più e dobbiamo andare avanti".

Il Liverpool sfiderà l'Inter in Champions League. "Sono tutti delusi, come è giusto che sia, perché perdere in casa contro il Nottingham Forest è, secondo me, molto grave - ha poi aggiunto -. È il minimo che posso dire. I gol che abbiamo subito sono troppo facili e dobbiamo tutti guardarci allo specchio. Sono in questo club da tanto tempo e abbiamo già affrontato momenti difficili. Ne usciremo, ma non succede dall’oggi al domani. Non sono un tipo che si arrende e continueremo a lottare".