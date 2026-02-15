Il Bodo/Glimt rinuncia al freddo della Norvegia per qualche giorno e prepara la sfida di Champions League contro l'Inter in un clima più mite. I norvegesi si stanno infatti allenando in Spagna, a Marbella. "Il campionato è finito il 30 novembre scorso. I ragazzi di Knutsen, allenatore dei norvegesi dal 2018, sono arrivati secondi. Si sono qualificati allo spareggio — valido per qualificarsi agli ottavi — dopo aver battuto in trasferta l’Atletico Madrid all’ultima giornata della fase a girone. Storia singolare quella di Berg e compagni: nel 2017 erano in seconda divisione, poi hanno vinto quattro campionati" ricorda La Gazzetta dello Sport, inquadrando il prossimo avversario dell'Inter in Europa.