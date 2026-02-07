Lo spareggio Champions l'Inter lo giocherà contro il Bodø/Glimt, una squadra da non sottovalutare, visti i successi con Atletico e City. Come evidenzia il CIES, i norvegesi occupano il quarto posto al mondo nella sequenza media di possesso palla per attacco più lunga (25,9 secondi). Solo PSG, Bayern e Shakhtar hanno fatto meglio. Quest'aspetto indica un'alta qualità nei passaggi, buona spaziatura tra le articolazioni e una forte capacità di giocare nello stretto nonostante la pressione.