Frode Thomassen, CEO del Bodo/Glimt, ha affidato a Uefa.com le sue sensazioni a caldo dopo il sorteggio che ha abbinato i norvegesi allo Sporting Lisbona negli ottavi di Champions League: "Abbiamo fatto lo storia battendo l'Inter? Sì, penso che per molte persone nel calcio questa sia un’avventura sotto molti aspetti, ma per noi conta andare passo dopo passo - le sue parole -. Abbiamo costruito una sorta di fiducia, quindi speriamo di essere competitivi anche nel prossimo turno. Non abbiamo mai giocato contro lo Sporting, abbiamo affrontato Braga e Porto in passato. Sarà una nuova esperienza per noi. Penso che a questo punto del torneo saremo competitivi, vedremo se basterà per passare il turno".