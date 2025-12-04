"Sono deluso dal fatto che non abbiamo vinto", ha ammesso Florian Wirtz ai canali ufficiali dei Reds, dopo il pareggio per 1-1 di ieri sera tra Liverpool e Sunderland. "Quando vai sotto per 1-0 è sempre meglio ottenere un punto che zero, ma ovviamente volevamo vincere. I tifosi erano lì per noi, quindi sono un po' deluso ma anche un po' orgoglioso che siamo tornati a giocare così dopo una battuta d'arresto. Al momento non è facile per noi perché non tutto sta andando per la nostra parte, dobbiamo essere pazienti e continuare a lavorare sodo" ha detto il giocatore del prossimo euro-rivale dell'Inter in Champions League.

"Alla fine otteniamo un punto ed è meglio di niente... Abbiamo fatto un buon lavoro dopo l'1-0 e dobbiamo continuare così nelle prossime partite" ha continuato, avvisando dunque anche i nerazzurri che ospiteranno la squadra di Slot martedì prossimo per la sesta sfida valida per la Phase League di Champions."Abbiamo qualità, personalità incredibile e grandi giocatori nello spogliatoio. Dobbiamo solo trovarci un po' di più e creare uno slancio un po' migliore per noi e poi penso che tutto andrà presto nella nostra direzione. Dobbiamo solo lavorare sodo e stare insieme come squadra e come club, e speriamo di avere più successo. L'importante è vincere. Oggi non ci siamo riusciti, ma ci riproveremo la prossima volta".