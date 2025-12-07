Il Liverpool sostiene pienamente Arne Slot nella gestione del caso Mohamed Salah. Secondo quanto riportato da talkSPORT, la società è rimasta sorpresa e irritata dallo sfogo pubblico dell’attaccante egiziano, che dopo il 3-3 di Leeds ha accusato il club di averlo “messo sotto il bus” e ha parlato di un rapporto ormai compromesso con l’allenatore olandese.

Ad Anfield la linea è chiara: le decisioni tecniche spettano a Slot e i giocatori devono accettarle con professionalità. Per questo motivo, al momento è in forte dubbio la presenza di Salah nella trasferta di martedì a San Siro contro l’Inter per la Champions League e nella gara di Premier League del prossimo weekend contro il Brighton.

L’egiziano sarà poi atteso in ritiro dalla sua nazionale in vista della Coppa d’Africa, ma l’esplosione del caso ha già attirato l’interesse dei club sauditi, che fiutano la possibilità di un assalto già nel mercato di gennaio.

La situazione si trascina da settimane: Slot ha escluso Salah dall’undici titolare per tre gare consecutive. Dopo essere subentrato nel secondo tempo contro il Sunderland in settimana, il numero 11 non ha giocato neanche un minuto a Elland Road.

La stagione di Salah, finora, non ha inciso come la precedente. Il miglior giocatore della Premier League dello scorso anno ha messo insieme 5 gol e 3 assist in 19 presenze, numeri ben lontani dai suoi standard.