Sconfitta clamorosa, per l'epilogo conclusivo, dell'Arsenal in Premier League. La capolista perde contro l'Aston Villa al minuto 94. Partita davvero brillante con i Villans guidati da Unai Emery che esultano al triplice fischio. Cash porta avanti i padroni di casa, Trossard sigla il pareggio ma nel finale Buendia decide la sfida dopo una mischia furibonda. Con questo risultato, il City (in campo ora) può accorciare in classifica.

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 06 dicembre 2025 alle 16:15
Autore: Niccolò Anfosso
