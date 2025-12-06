Parole durissime quelle di Mohamed Salah dopo il pareggio del Liverpool sul campo del Leeds, gara che l’attaccante egiziano ha seguito interamente dalla panchina, per la terza volta consecutiva.

“Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club, soprattutto la scorsa stagione. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato”, ha dichiarato ai giornalisti nel post-partita.

Salah ha poi aggiunto un’accusa pesante:

“Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra”.

L’egiziano ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico Arne Slot:

“Avevo un buon rapporto con lui. All’improvviso questo rapporto non c’è stato. Non so perché. Sembra che qualcuno non mi voglia nel club”.