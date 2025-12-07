Il Borussia Dortmund batte 2-0 l'Hoffenheim e resta in scia di Bayern Monaco e Lipsia in campionato. La squadra giallonera, avversaria dell'Inter in Champions League nell'ultima giornata, sblocca la partita sul finale del primo tempo con Brandt.

Nella ripresa il raddoppio di Schlotterbeck. Il Dortmund sale a 28 punti, allungando a +5 proprio sull'Hoffenheim e sul Leverkusen. 

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 07 dicembre 2025 alle 20:13
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print