I sentimenti di Arne Slot dopo il pari trovato dal Liverpool contro il Sunderland nel finale del match di Anfield sono contrastanti. Sì, perché i Reds, in crisi di risultati da settimane, sono riusciti quantomeno a evitare la sconfitta dopo una prestazione in cui hanno concesso poco e creato molto: "Sono un po' frustrato e un po' soddisfatto - ha ammesso il manager in conferenza stampa -. Sapevo prima della partita che non è facile segnare al Sunderland perché pressano molto forte o hanno 11 giocatori che difendono la loro area. Quindi, sotto questo aspetto, speravo in qualcosa di più, anche se conoscevamo le difficoltà. Ancora una volta siamo andati in svantaggio con una mezza occasione: se questa è un'opportunità, probabilmente noi ne abbiamo avute venti".