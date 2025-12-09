Giornata numero 6 in Champions League: si sono giocate oggi alle 21 le prima gare della giornata. Alle 16.30 Kairat Almaty-Olympiakos è terminata 0-1, alle 18.45 Bayern Monaco-Sporting Lisbona 3-1 in rimonta. Alle 21 Atalanta vittoriosa sul Chelsea con Scamacca e De Katelaere, Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1, Inter-Liverpool 0-1, Monaco-Galatasaray 1-0, PSV-Atletico Madrid 2-3, Tottenham-Slavia Praga 3-0 e Union Saint-Gilloise-Olympique Marsiglia 2-3. Domani le altre gare.

Di seguito i risultati di oggi (clicca qui se segui da app).