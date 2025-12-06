A tre giorni dalla sfida in Champions League contro l'Inter, il Liverpool si butta via sul campo del Leeds United facendosi raggiungere sul 3-3 al 96'. Ao Tanaka impone il pari alla squadra di Arne Slot che, avanti di due gol al 50' gol grazie alla doppietta di Hugo Ekitike in due minuti, aveva subito il ritorno dei padroni di casa, capaci di ricucire il gap con Dominic Calvert-Lewin per poi pareggiare i conti grazie alla rete di Anton Stach al 75'. Il sorpasso firmato da Dominik Szoboszlai è un'illusione che dura fino al recupero, quando arriva la beffa, l'ennesima di una stagione disgraziata. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 06 dicembre 2025 alle 21:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print