Il 20 di gennaio la capolista Arsenal si presenterà a San Siro per la sfida di Champions League contro l'Inter. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Aston Villa, soffermandosi anzitutto su Cristhian Mosquera: "Starà fuori per alcune settimane. Sfortunatamente, l'infortunio è molto più serio di quello che ci aspettavamo, con il modo in cui si sentiva. Saliba? Tornerà fra qualche giorno, mentre per Gabriel servirà qualche settimana".