Il futuro di Luka Topalovic, secondo quanto verificato da FcInterNews, non sarà più in Under 23, ma in Serie B, in una squadra dal livello medio-alto, o in Serie A, in un team che punta invece alla salvezza. Lo sloveno, che tra l’altro dovrebbe partecipare alla tournée asiatica per continuare a mostrare le sue qualità a Chivu – che tra l’altro lo apprezza parecchio e forse, qualora non ci fosse tutta quell’abbondanza a centrocampo lo terrebbe pure in prima squadra -, cercherà dunque di mettersi in mostra in un campionato più probante rispetto alla Lega Pro, con l’obiettivo di crescere di livello, mettere insieme minuti e presenze importanti, acquisire esperienza e in sostanza diventare più forte.

Il Catanzaro – rileggi qui l'esclusiva di FcInterNews – aveva chiesto il giocatore in prestito, ma momentaneamente la pista non si è scaldata più di tanto. In ogni caso chi cura gli interessi del ragazzo è al lavoro, a livello generale, per trovare una piazza tranquilla, dove il ventenne possa provare a dire la sua immediatamente, crescendo senza l’assillo del dover dimostrare a tutti i costi caratteristiche del predestinato. Sicuramente l’Inter manterrà il controllo sul giocatore.