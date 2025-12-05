Dopo la cessione all'Atalanta di Nicola Zalewski si è praticamente sdoppiato, diventando all'occorrenza sia esterno sinistro sia braccetto. Con l'infortunio di Denzel Dumfries, i ruoli sono diventati addirittura tre, aggiungendo quello di quinto di destra di centrocampo. Si potrà dire tutto di Carlos Augusto, ma non che non sia un giocatore versatile e che l'allenatore di turno, che si tratti di Simone Inzaghi o Cristian Chivu (in attesa del colpo di fulmine di Carlo Ancelotti nel Brasile), non ne apprezzi le evidenti qualità.
E l'apprezzamento è chiaro anche ai piani più alti, quelli dirigenziali, dove da tempo si sta lavorando al prolungamento di contratto del classe 1999 di Campinas. Secondo quanto filtra da Viale della Liberazione, dopo i più recenti contatti con l'entourage del giocatore, l'accordo è davvero vicino e si prosegue con grande ottimismo verso una felice conclusione. Oggi il contratto di Carlos Augusto prevede 2,2 milioni netti a stagione fino al 2028, ma alla luce delle sue prestazioni l'Inter ha deciso di blindarlo fino al 2030, aumentando il suo ingaggio a 3 milioni. Un attestato di stima nei suoi confronti, per essere passato dal ruolo di valida alternativa a sinistra ad autentico jolly utile per ogni situazione.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 09:55 CdS - Tre in corsa per la fascia destra: Carlos Augusto un po' affaticato, c'è un indizio a favore di Luis Henrique
- 09:40 GdS - Lautaro a segno contro 29 squadre di Serie A: il Como gli manca, adesso il Toro punta a quota 30
- 09:26 Materazzi: "Ci è capitato il girone più facile, però ora al Mondiale bisogna andarci altrimenti è fallimento"
- 09:12 Qui Como - Fabregas ritrova Smolcic dopo la squalifica, dubbio Douvikas-Morata
- 08:57 Veron: "L'Inter di Chivu è più verticale e più efficace. Lautaro micidiale, è tra i migliori con Haaland, Mbappé, Vinicius e Yamal"
- 08:43 GdS - Da sogno ad avversario: l'Inter incrocia Nico Paz. Tanti tentativi di Zanetti con il padre dell'argentino
- 08:29 GdS - Inter, tanti cambi di formazione. Ballottaggio Carlos Augusto-Diouf, Zielinski in vantaggio su Sucic e Mkhitaryan
- 08:15 Preview Inter-Como - Chivu si affida alla Thu-La. Scalpita Diouf
- 00:00 Panchine a confronto
- 23:47 Virtus Bologna, il patron Zanetti contrario ad NBA Europe: "Come lasci fuori il Partizan per il Milan?"
- 23:33 Bini: "Esposito mi piace, ma basta esagerare. Spero che Marotta rimanga, è una figura importante"
- 23:18 Orsi: "Napoli-Juve affascinante. Inter-Como? Mi piacciono le due filosofie di Chivu e Fabregas"
- 23:04 Orlando: "Inter, domani sfida importante. Mi aspetto tanta aggressività sulla prima costruzione lariana"
- 22:49 Van der Gijp intuì il talento di Dumfries: "Ma per mio figlio era uno che tirava i palloni nel parcheggio"
- 22:35 Cagliari, stagione finita per Felici: lesione del crociato del ginocchio sinistro, necessaria l'operazione
- 22:20 Mondiali 2026, Svizzera possibile avversaria dell'Italia. Akanji avvisa: "Puntiamo a vincere il girone"
- 22:06 Scaloni, CT Argentina: "Per i Mondiali sarà fondamentale che i giocatori restino attivi coi loro club"
- 21:51 Napoli su Zanotti, l'ex nerazzurro getta acqua sul fuoco: "Non mi piace parlare di mercato e non lo farò"
- 21:38 Tardelli: "L'Inter ha superato il periodo difficile, Esposito ha portato benefici e speranze"
- 21:24 Mlacic-Inter, in Croazia si parla di affare fatto all'80%. I dirigenti dell'Hajduk già a Milano, si deve solo capire...
- 21:10 fcinBreda brucia le tappe, altri club si stanno già muovendo. E il difensore ha già scelto la sua agenzia
- 20:55 Lautaro e il Como, doppia missione a San Siro: il Toro insegue due record
- 20:41 Inter U23 attesa domenica dall'Arzignano Valchiampo: dirigerà l'incontro Mirabella di Napoli
- 20:26 Handanovic si coccola Matarrese, il bomber della sua U17. Il papà Giuseppe: "Rispetto a me è fuori categoria"
- 20:11 Mondiali 2026, il girone sorriderebbe all'Italia: se vincono il playoff, Azzurri con Canada, Qatar e Svizzera
- 19:58 Como, solo due sconfitte nelle ultime 24 partite ufficiali: una è arrivata con l'Inter il 23 maggio
- 19:43 Qui Como - Sono 24 i giocatori convocati da Fabregas per l'Inter: tornano Diao e Smolcic
- 19:29 Inter-Como sarà arbitrata da Di Bello, con lui nerazzurri mai sconfitti in 15 precedenti
- 19:14 Mario Rui: "Con le qualità che ha Zielinski poteva essere nei top 5 centrocampisti al mondo"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-COMO è CHIVU vs FABREGAS. Le ULTIME, la PROBABILE e i RETROSCENA di mercato di CESC
- 18:51 Inter-Venezia: i lagunari, Serenissimi; i nerazzurri molto di più!
- 18:37 Inter U23, gli orari delle partite dalla seconda alla quarta di ritorno: col Lecco sarà Monday Night
- 18:23 Giaccherini e la lotta scudetto: "L'Inter resta la più profonda e completa. C'è equilibrio, prossimi mesi decisivi"
- 18:08 Baggio: "Spero che l'Italia vada al Mondiale, per i tanti connazionali che la vogliono protagonista"
- 17:53 Sky - Inter-Como, Diouf favorito sulla destra. In attacco riecco la ThuLa: la probabile formazione
- 17:39 GdS - Vigilia di Inter-Como, Chivu cambia strategia e tiene la squadra in ritiro ad Appiano: i motivi della scelta
- 17:25 L'Inter abbraccia i partner nella 'Partner Night': Ranocchia protagonista dell'incontro tra aneddoti e curiosità
- 17:10 Batistuta: "Lautaro o Alvarez? Non cominciamo con queste cose, godiamoceli entrambi che sono fortissimi"
- 16:55 Bergomi: "Inter, per entrare tra le prime 8 serve una vittoria tra Liverpool e Arsenal. Ecco come Thuram può far male ai Reds"
- 16:41 Inter Women, Runarsdottir: "Molto orgogliosa della squadra, ci siamo risollevate dopo un periodo difficile"
- 16:27 Como, numeri da big: 14 punti in più dell'anno scorso. E a San Siro arriva forte di 12 risultati utili consecutivi
- 16:12 La Lega Serie A e Haier annunciano una nuova partnership. De Siervo: "Grande innovazione come la Refcam"
- 15:58 Giudice sportivo, multa di 5mila euro all'Inter: "coro denigratorio nei confronti di un'altra tifoseria"
- 15:44 Como, Fabregas: "Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Era tutto fatto con Sucic e volevamo Luis Henrique"
- 15:30 Baiano elogia Chivu: "Come voto gli do 7, non era facile subentrare a Inzaghi"
- 15:16 Fabregas: "Il no all'Inter? Mi fa male questa domanda. Zero emozioni, vogliamo fare la miglior partita al mondo"
- 15:02 Inter-Como è miglior attacco contro difesa più solida in Serie A: i numeri delle prime 13 giornate
- 14:48 Savicevic: "Il Milan può vincere lo scudetto, ma ci sono anche altre squadre forti come l'Inter e la Roma"
- 14:34 Como, l'unica vittoria a San Siro contro l'Inter risale al 1950. L'ultimo gol dei lariani a Milano nel 1991
- 14:20 Inter, mai dire X: nessun pareggio da inizio stagione in tutte le competizioni. Non succedeva dal 1940-41
- 14:06 Canovi: "Serie A inguardabile, ogni partita è noiosa. Mercato? L'Inter non ha bisogno di fare nulla"
- 13:53 Inter-Venezia, Diouf irrompe con decisione. Parola poi al reparto offensivo
- 13:38 Inter-Como, presenza massiccia nel settore ospiti: attesi 5mila tifosi lariani a San Siro
- 13:24 I tifosi nerazzurri hanno scelto: Dimarco è il Betsson Player of the Month di novembre
- 13:10 San Siro pronto a spingere l'Inter anche contro il Como: ultimi biglietti, il match viaggia spedito verso il sold-out
- 12:56 Inter-Como, il Ministro Locatelli a San Siro per la giornata della disabilità: "Non lasciamo indietro nessuno"
- 12:42 Dalmat: "Inter, Chivu l'uomo giusto: può fare grandi cose. Koné? Fortissimo, sarebbe perfetto per i nerazzurri"
- 12:28 Inter-Como affidata a Di Bello, in sala VAR la coppia Gariglio-Guida. L'arbitro La Penna per Napoli-Juventus
- 12:14 Quote - Inter-Como, nerazzurri favoriti. Over più dell'Under, Lautaro il marcatore "favorito"
- 12:00 La VIGILIA di INTER-COMO, la PROBABILE e i TRE DUBBI: DIOUF scalpita. In DIFESA e a CENTROCAMPO...
- 11:45 Il Giorno - Nico Paz, ecco cosa conviene al Real Madrid per il futuro dell'argentino
- 11:30 fcinCarlos Augusto-Inter, avanti insieme: accordo per il rinnovo verso la fumata bianca. Tutti i dettagli
- 11:16 CdS - Finalmente Diouf: falcate arroganti e imprevedibilità. E così anche a destra...
- 11:02 CdS - Luis Henrique in vantaggio sulla concorrenza. Questa situazione durerà ancora...
- 10:48 GdS - Chivu migliora l'attacco: giocano tutti e segnano tutti
- 10:34 SI - Luis Henrique come Diouf: l'Inter ci crede. E c'è già il (probabile) primo acquisto dell'estate
- 10:20 TS - Nico Paz, ecco perché l'Inter ci spera ancora: la scelta del Real e il "corteggiamento" dei giocatori nerazzurri
- 10:06 Condò: "Altro che distanza: i numeri dimostrano che Chivu e Fabregas sono simili"
- 09:52 TS - Inter, boom in attacco: 25 reti, confronto impietoso con la scorsa stagione e con le rivali
- 09:38 TS - Inter-Como, dubbio a destra: Carlos Augusto o Diouf? E c'è un indizio per il centrocampo