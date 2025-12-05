Dopo la cessione all'Atalanta di Nicola Zalewski si è praticamente sdoppiato, diventando all'occorrenza sia esterno sinistro sia braccetto. Con l'infortunio di Denzel Dumfries, i ruoli sono diventati addirittura tre, aggiungendo quello di quinto di destra di centrocampo. Si potrà dire tutto di Carlos Augusto, ma non che non sia un giocatore versatile e che l'allenatore di turno, che si tratti di Simone Inzaghi o Cristian Chivu (in attesa del colpo di fulmine di Carlo Ancelotti nel Brasile), non ne apprezzi le evidenti qualità.

E l'apprezzamento è chiaro anche ai piani più alti, quelli dirigenziali, dove da tempo si sta lavorando al prolungamento di contratto del classe 1999 di Campinas. Secondo quanto filtra da Viale della Liberazione, dopo i più recenti contatti con l'entourage del giocatore, l'accordo è davvero vicino e si prosegue con grande ottimismo verso una felice conclusione. Oggi il contratto di Carlos Augusto prevede 2,2 milioni netti a stagione fino al 2028, ma alla luce delle sue prestazioni l'Inter ha deciso di blindarlo fino al 2030, aumentando il suo ingaggio a 3 milioni. Un attestato di stima nei suoi confronti, per essere passato dal ruolo di valida alternativa a sinistra ad autentico jolly utile per ogni situazione.