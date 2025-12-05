Classe 2008, ma già protagonista nelle categorie maggiori. Cristian Breda, come altri ragazzi di grande prospettiva cresciuti nel settore giovanile dell'Inter, sta bruciando le tappe e si sta guadagnando la fiducia di Benny Carbone, che lo ha già coinvolto due volte in Youth League e cinque nel campionato Primavera. Il difensore nativo di Palmanova, tra l'altro, è reduce da una prestazione maiuscola nel 2-0 dei nerazzurri al Milan di domenica scorsa, alzando letteralmente un muro di fronte ai rossoneri, a conferma che la personalità non gli fa certo difetto.

Nel mentre, Breda ha già attirato le attenzioni di diversi club che però dovranno rassegnarsi all'idea che l'Inter non voglia privarsene e abbia già deciso di puntarci per gli anni a venire, considerandolo uno dei prospetti migliori della propria Academy. E come appurato da FcInterNews.it al futuro del 17enne friulano penserà anche la Epic Sports Italia di Francesco Facchinetti, a cui il diretto interessato ha affidato la gestione della propria carriera.