Periodo sfortunato per Tomas Palacios. L’argentino infatti, dopo essere ritornato in gruppo nelle scorse settimane, ha poi subito una ricaduta dell’infortunio subito alla coscia sinistra. La lesione infatti sarebbe cronica, il che significa che per ora il muscolo non è mai riuscito a guarire totalmente e correttamente. Naturalmente il classe 2003 sta continuando le terapie necessarie per riprendersi una volta per tutte dal problema, col desiderio di tornare poi già a gennaio all'Independiente Rivadavia, il club da cui l'Inter lo ha acquistato due estati fa (RILEGGI QUI). Prima però di qualsiasi trasferimento, se ci fossero le condizioni economiche e contestuali, tutto dipenderà anche dalle condizioni fisiche del ragazzo (vige comunque un cauto ottimismo).

Se poi la lesione non dovesse rimarginarsi definitivamente nelle prossime settimane, non può escludersi a priori il ricorso all'intervento chirurgico, in modo da risolvere una volta per tutte il problema muscolare. In questa malaugurata ipotesi, Palacios sarebbe costretto a rimanere fermo per diverso tempo, probabilmente qualche altro mese. Ad oggi, comunque, si lavora per la soluzione più conservativa.