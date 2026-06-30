Palestra andato al Chelsea, Nico Paz finita prima ancora di cominciare, Jones e compagnia ancora lontani da Appiano Gentile. E intanto il Milan disastrato sgancia 74 milioni più bonus per Gonçalo Ramos al quale riserva 7 milioni netti a stagione. E così il tifoso interista si interstisce e finisce nel vortice della depressione da mercato, patologia proliferata soprattutto negli ultimi anni.

Poco importa che, poco più di un mese fa, Lautaro & company godevano e facevano godere per il Double. Esasperazione? Decisamente sì. Comprensibile la delusione per Palestra, ci mancherebbe, ma sul resto siamo davvero ai limiti del ridicolo. L'Inter ha necessità di intervenire in difesa dopo gli addii di Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij e, soprattutto, deve acquistare un titolare forte per la fascia destra che non faccia rimpiangere Dumfries. Per il resto, tutto passerà dalle eventuali cessioni, in particolare a metà campo dove, al rientro di Stankovic, fanno da contraltare le situazioni di Frattesi, Diouf e Asllani.

Ma siamo ancora al 30 giugno e c'è tutto il tempo per allesitre una rosa completa, possibilmente alzando il livello rispetto alla passata stagione. Le risorse ci sono e vanno investite nel migliore dei modi. La depressione da mercato può attendere un altro paio di mesi.