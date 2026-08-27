Tra gli appuntamenti della nuova League Phase di Champions League dell’Inter spicca la sfida contro il Club Brugge, un incrocio che avrà un significato particolare per alcuni protagonisti della rosa nerazzurra. In primo piano c’è soprattutto Aleksandar Stankovic, che prima di conquistarsi un posto nell’Inter di Cristian Chivu ha vissuto una tappa importante della propria crescita proprio in Belgio.

Stankovic ritrova il Club Bruges

Per il giovane centrocampista sarà quindi una partita inevitabilmente diversa dalle altre. L’esperienza con il Bruges ha rappresentato uno dei passaggi decisivi del suo percorso lontano da Milano, permettendogli di accumulare minuti ed esperienza prima del ritorno definitivo all’Inter. Adesso il destino gli mette davanti proprio la sua ex squadra sul palcoscenico più prestigioso d’Europa.

Una gara particolare anche per Sommer

L’incrocio avrà un sapore speciale anche per Yann Sommer, in una partita che aggiungerà ulteriori motivi d’interesse al cammino europeo dei nerazzurri. Per l’Inter, naturalmente, conteranno soprattutto i punti in palio nella corsa alla qualificazione.

Sezione: News / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 23:21
Autore: Ludovica Ferrante
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