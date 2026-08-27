Walter Zenga promuove il sorteggio Champions dell’Inter. Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex portiere nerazzurro ha analizzato sia il cammino della squadra di Cristian Chivu sia le principali favorite per la vittoria finale. "Nel gruppo delle prime otto non vedo l’Atletico Madrid superiore all’Inter, è un mio parere personale", ha spiegato Zenga.

"Real e Bayern di un altro livello"

L’ex numero uno nerazzurro ha poi passato in rassegna le principali candidate al titolo. Sul Manchester City ha evidenziato le incognite legate al cambio di Guardiola e alla perdita di diversi giocatori esperti, mentre sul PSG ha aggiunto: "Ha fatto un’ottima campagna acquisti. Può vincere la terza di fila". Il pronostico personale, però, va al Real Madrid: "Bayern e Real sono di un altro livello. Per come hanno costruito la squadra e per l’allenatore scelto, è evidente che stanno provando a tornare a vincere la Champions. La mia fiche la metto sul Real".

"Sorteggio molto buono per l’Inter"

Scoperte le otto avversarie nerazzurre, Real Madrid, Liverpool, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava, Zenga ha espresso un giudizio molto positivo. "Hanno pigiato benissimo il tasto. Tolte Liverpool e Real sono tutte alla portata dell’Inter. Anche il Liverpool comunque non è impossibile". L’ex portiere ha infine ricordato la lezione della scorsa stagione: "Il monito di quest’anno è che questo girone ti permette di andare direttamente agli ottavi".