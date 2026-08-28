Nuovo volto in arrivo per l'Inter U23. Secondo quanto riporta LaCasadiC, i nerazzurri avrebbero chiuso per Charlys. Centrocampista classe 2004, brasiliano, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dall'Hellas Verona. Reduce da due prestiti in Serie B nelle ultime due stagioni, uno con la Reggiana e uno con il Cosenza, ha all'attivo anche due presenze in Serie A proprio con gli scaligeri.

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 19:22
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.