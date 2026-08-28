La Gazzetta dello Sport si affida a un precedente dello scorso anno per avvalorare la tesi secondo cui la formazione di Cagliari-Inter potrebbe essere la stessa di Inter-Monza. Nel 2025/26, infatti, Chivu cambiò una sola pedina, Bisseck per Pavard, tra la prima e la seconda giornata di campionato, ma il francese aveva deciso di trasferirsi a Marsiglia.

Stavolta i confermati potrebbero anche essere undici su undici, le novità potrebbero arrivare dalla panchina, con Thuram pronto all'esordio in campionato e Jones che potrebbe vivere il debutto assoluto in nerazzurro. Sembra invece ancora presto per Spence, che ancora non si è mai allenato insieme ai compagni. In panchina scalpitano anche Sucic, Stankovic e Mkhitaryan. Conferme dunque per Diouf, che aspettando Spence ha scalzato Luis Henrique nel ruolo di titolare.