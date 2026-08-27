Ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, l’allenatore Giovanni Mussa ha analizzato l’inizio della nuova stagione di Serie A, soffermandosi in particolare sulle ambizioni delle principali squadre del campionato. Secondo il tecnico, l’Inter parte ancora davanti a tutte. "L’Inter è sicuramente la squadra da battere per ciò che ha fatto l’anno scorso", ha spiegato Mussa. Alle spalle dei nerazzurri, però, individua due squadre che non possono più nascondersi: "Roma e Como si sono ampiamente rinforzate e devono lottare anche loro per lo Scudetto". Più prudente invece il giudizio sul Napoli: "Non è una squadra che vedo così in forma. Li vedo a lottare per il quarto posto insieme a Milan e Juventus. L'Atalanta infine darà fastidio, ma per lottare per il quarto posto serve un lavoro a lungo termine".

"La Lazio vale la metà classifica"

Giudizio netto anche sulla Lazio, nonostante gli arrivi di Frattesi e Pinamonti. "Il fattore ambientale incide sempre, ma a Roma di più. Dopodiché la squadra ha valori da metà classifica, sullo stesso livello di Udinese, Bologna e Torino".