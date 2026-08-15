Mattinata da sogno per Sofia Fiorini e l'atletica italiana, che sta facendo incetta di medaglia agli Europei di Birmingham. La ragazza toscana, che ha vinto la maratona di marcia facendo segnare il nuovo record del mondo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'arrivo.

Le parole di Fiorini e i complimenti dell'Inter

"Due anni fa mi sono trasferita a Milano", ha spiegato, "e ho scelto prima la città dell'università o del posto dove allenarmi. Ero innamorata della città per varie cose, tra cui l'Inter. Milano mi ha chiamata e mi ha cambiato la vita. Ho trovato il mio posto ed è stata tutta una conseguenza, una volta che ti trovi bene poi escono anche i risultati e sei più serena". Nella spedizione nerazzurra in Gran Bretagna non è l'unica grande tifosa dell'Inter. Anche Nadia Battocletti, oro nei 5000 e nei 10000, è tifosa nerazzurra, così come Larissa Iapichino, impegnata oggi nelle qualificazioni del salto in lungo e candidata all'ennesima medaglia a tinte nerazzurro. Per Fiorini, intanto, sono arrivati sui social anche i complimenti del club.