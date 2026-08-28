Da settimana prossima ogni momento sarà buono per dare il via alla raffica di rinnovi. Non solo Francesco Pio Esposito, come riporta il Corriere dello Sport, ma anche altri file che la società vuole valutare.

"Il primo porta senz’altro il nome di Federico Dimarco - si legge - L’MVP dell’ultima stagione tricolore è formalmente in scadenza nel 2027, ma con una clausola unilaterale che permetterebbe all’Inter di estendere la durata dell’accordo di un altro anno. Per questo motivo il club nerazzurro non ha finora manifestato particolare apprensione sul tema, ma la dirigenza sa bene che il giocatore aspetta comunque una chiamata. Dimarco è pronto a discutere eventualmente anche di una durata più lunga, sperando ci sia margine per riconoscergli una gratificazione economica (passando magari da 4 milioni a 5) che legittimamente l’esterno crede di meritare dopo l’enorme contributo verso il raggiungimento dello scudetto numero 21. Nulla che l’Inter non abbia già messo in preventivo, per cui è lecito attendersi sviluppi già in autunno, per sistemare per tempo la questione".

Situazione diversa per Carlos Augusto, con cui i dialoghi sono partiti mesi fa. "L’Inter è pronta ad aumentargli l’ingaggio fino a toccare quota 3 milioni circa, potendo anche beneficiare nel suo caso del decreto crescita. Dipenderà più che altro dalla voglia di giocare dell’ex Monza, consapevole di avere davanti a sé due perni dell’Inter come Bastoni e lo stesso Dimarco. Nel corso della stagione si capirà anche se potrà aprirsi uno spiraglio sul fronte Calhanoglu, partito fortissimo, ma in questo momento già entrato formalmente nel suo ultimo anno di contratto. Dipendesse dall’allenatore, il turco sarebbe blindato a vita, ma la questione anagrafica, la tenuta fisica, l’ingaggio elevato e le sirene turche sono fattori da non trascurare in una eventuale riflessione".

Altri giocatori importanti sono in scadenza nel 2028, "Bastoni, Thuram, Akanji, Zielinski su tutti. Senza considerare, per diversi motivi, almeno per il momento sia Stones che Pavard. La stagione dei rinnovi, più del mercato stesso, in effetti non finisce proprio mai".