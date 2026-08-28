Sedici punti. E' la quota che tutti indicano per andare direttamente agli ottavi senza passare attraverso i playoff di Champions League. Guardando le avversarie dell'Inter, secondo Tuttosport, è facile capire dove sarebbe più semplice prenderli.

"Sulla carta non si fa peccato a sostenere che i campioni d’Italia, costruiti dalla società con ambizioni europee, possano - debbano - ottenere quattro vittorie con Bruges (l'ex squadra di Aleksandar Stankovic dove ora gioca in porta Sommer), Shakthar (nel '20-21 eliminò l'Inter di Conte nel girone eliminatorio), Feyenoord e Slovan Bratislava - si legge - Non sembra insormontabile neanche lo scoglio Stoccarda a San Siro (attenzione agli attaccanti Undav, Demirovic e l’Under 21 tedesco Pejicnovic). Dunque, le fatidiche cinque vittorie per ottenere 15 punti sembrano alla portata di Lautaro Martinez e compagni. Se l’Inter rispetterà i pronostici, per ambire a una delle prime otto posizioni, dovrà poi andare a raccogliere i punti necessari contro una delle tre big abbinate".