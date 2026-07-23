Petar Sucic è uno dei protagonisti annunciati della prossima stagione dell'Inter. Autore di un super Mondiale con la Croazia, ora il centrocampista ex Dinamo Zagabria si sta concedendo qualche giorno di riposo prima di aggregarsi al gruppo nerazzurro. Dove? Come riporta Il Secolo XIX, il giocatore dell'Inter è in vacanza alle Cinque Terre, in Liguria.

Vacanza e disponibilità: Sucic protagonista a Monterosso

Tra un selfie con gli appassionati e un bagno nel mare di Monterosso con la famiglia, Sucic sta ricaricando le pile nel suggestivo paesaggio ligure ormai da qualche giorno. Come racconta la testata, a colpire i tanti tifosi che hanno fermato il giocatore è stata proprio la disponibilità dell'atleta, che, oltre a non essersi mai sottratto a foto, autografi e strette di mano, ha dedicato tanto tempo ai bambini presenti in spiaggia. Con loro ha giocato a pallone per qualche decina di minuti, prima di offrire il gelato a tutti i piccoli presenti. Un gesto semplice, che però è stato veramente apprezzato dai presenti.

Per Sucic le vacanze si avvicinano al termine, con il giocatore che tornerà alla Pinetina prima della partenza per la tournée asiatica. Probabile quindi che il croato sarà di ritorno in Lombardia settimana prossima, una volta che la squadra terminerà il ritiro in Germania.