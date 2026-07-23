L'Inter e Yann Bisseck si avvicinano al rinnovo. Lo riporta oggi pomeriggio il giornalista di Sportitalia Giovanni Longari sui propri canali social, con un tweet che ha spiegato come i contatti tra il nuovo entourage del giocatore, ora rappresentato da Giovanni Branchini e la sua agenzia, e il club procedano in modo costruttivo.

Non c'è comunque urgenza di giungere a una soluzione immediata. Il contratto attuale del tedesco scadrà soltanto nel 2029, tra due stagioni intere, motivo per cui si procede senza fretta verso un accordo che possa accontentare tutte le parti in causa.