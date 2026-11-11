Fatjon Tafaj, CT della Nazionale albanese U19, è convinto che Alen Vukaj, talento della Primavera dell’Inter, possa sbocciare sempre più in nerazzurro. Autore di un gol capolavoro col Feyenoord – e di un altro mica male con lo Shakhtar Donetsk sempre in Youth League – il calciatore dovrà però, attraverso lavoro, abnegazione e fame di arrivare, continuare il processo di maturazione.
Mister Tafaj, cosa ha pensato la prima volta che ha visto Vukaj giocare con le giovanili albanesi?
“A dire il vero, la mia prima impressione su Alen non è stata del tutto quella che mi aspettavo. In quel periodo ero stato appena nominato allenatore della squadra e, durante il primo lavoro svolto insieme in allenamento, il modo in cui si era presentato non era all’altezza delle aspettative che avevo nei suoi confronti. Bisogna considerare anche il fatto che Alen arrivasse da un infortunio, circostanza che potrebbe aver influito sulle sue condizioni fisiche e sul ritmo degli allenamenti. Nella prima partita gli ho concesso poco spazio e ha avuto a disposizione soltanto pochi minuti. Nella seconda, invece, la sua presenza in campo ha avuto un impatto decisamente positivo e ho iniziato a comprendere meglio le sue qualità e il suo potenziale. Da quel momento le sue prestazioni sono state in costante crescita e oggi posso dire che è un giocatore che si è guadagnato la mia stima e la mia fiducia”.
È un trascinatore della vostra squadra?
“Penso che Alen sia un giocatore in grado di influire positivamente sulla squadra, non soltanto grazie alle sue qualità individuali, ma anche per il modo in cui comprende e interpreta il gioco. È un calciatore che si assume le proprie responsabilità, non si nasconde nei momenti difficili e ha la capacità di prendere iniziative per aiutare la squadra”.
Con voi 7 partite e 4 assist. Quali sono le sue migliori caratteristiche?
“Certamente, è un giocatore che ha dato un contributo importante alla Nazionale U19. Ha un livello qualitativo molto alto e lo considererei uno dei giocatori tecnicamente più forti della nostra squadra. Sa risolvere molto bene le situazioni di uno contro uno e di uno contro due ed è molto intelligente”.
Per il suo tipo di gioco a quale calciatore famoso lo paragonerebbe?
“Non è facile per me fare paragoni tra calciatori, soprattutto quando si tratta di un giocatore così giovane. Tuttavia, considerando il suo livello tecnico, la sua intelligenza tattica e la capacità di risolvere le situazioni individuali, soprattutto nei duelli uno contro uno e uno contro due, posso dire che presenta caratteristiche simili a quelle di giocatori come Jamal Musiala. Su questo non ho alcun dubbio”.
Lei è contento che Alen giochi in una Primavera così importante come quella dell’Inter?
“Certamente, sono molto felice e soddisfatto che Alen faccia parte di un club con una storia e un prestigio così importanti come l’Inter. Penso che questa sia un’opportunità fantastica per la sua crescita, non soltanto dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche professionale”.
In futuro vorrebbe che giocasse in Serie C, nella seconda squadra nerazzurra, o meglio trasferirsi in campionati più competitivi?
“Penso che in questo momento la cosa più importante per Alen sia compiere i passi giusti per la propria crescita. È un giocatore dotato di talento e buone qualità, ma deve fare le scelte giuste, tenendo conto della possibilità di giocare con regolarità, acquisire esperienza e confrontarsi con un livello di competitività più elevato. Rimanere all’Inter e avere la possibilità di giocare con la seconda squadra in Serie C sarebbe un’ottima alternativa, perché gli consentirebbe di restare sotto l’attenzione della prima squadra nerazzurra. Tuttavia, non la considererei l’unica possibilità. Anche il trasferimento in un campionato più competitivo, nel quale possa trovare spazio e ricoprire un ruolo importante, sarebbe positivo. Per me, la cosa più importante non è dove giochi, ma che compia il passo giusto al momento giusto. Alen ha talento e potenziale, quindi deve continuare a lavorare e costruire la propria carriera con pazienza e facendo scelte ponderate”.
Pensa che un giorno potremmo vederlo titolare con la prima squadra dell’Inter?
“Alen ha molto talento e potenziale, ma il solo talento non basta per raggiungere i massimi livelli. Deve lavorare duramente, fare sacrifici e garantire continuità nel proprio percorso di crescita. Se riuscirà a combinare tutto questo con le qualità che possiede, credo che potrà crearsi l’opportunità di arrivare un giorno anche in prima squadra all’Inter”.
Si dice che Maran lo stia già osservando. È vero?
“Con Maran e il suo staff abbiamo un’ottima collaborazione e siamo in costante comunicazione. Il suo staff è aggiornato in modo dettagliato non soltanto su Alen, ma su tutti i giocatori della squadra che hanno potenziale, perché li consideriamo una parte molto importante del futuro del calcio albanese. Naturalmente, tutto dipenderà dal lavoro, dalla crescita e dalla continuità che saranno gli stessi calciatori a dimostrare”.
Dove pensa che possa arrivare come calciatore?
“Come ho già sottolineato, Alen ha il talento e le qualità necessarie per costruire una carriera di successo, ma servono tantissimo lavoro e dedizione. Alla fine, tutto dipenderà da lui e da come saprà sfruttare il proprio potenziale”.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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