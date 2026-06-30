È l'ala portoghese della Juventus Francisco Conceiçao ad aggiudicarsi il premio Iliad Goal of the Season 2025-2026. Il riconoscimento arriva grazie alla rete segnata nel match contro la Roma dello scorso 1° marzo, una rete che gli permette di battere nella votazione finale tutti i giocatori che avevano vinto il premio come Goal of the Month: la rete dell'ex Porto è stata preferita a quelle di Jonathan Rowe, Hakan Calhanoglu, le due di Scott McTominay, Ruslan Malinovskyi, Semih Kilicsoy, Piotr Zielinski, Vasilije Adzic e Federico Bonazzoli.

Sezione: News / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 19:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.