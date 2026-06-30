Voci contrastanti circolano da questa mattina in Israele in merito al futuro di Adan Khalaili: in mattinata, infatti, il portale Ynet dava per certa la scelta del terzino dell'Union Saint-Gilloise di accasarsi al Napoli preferendo i partenopei all'Inter, riportando che la sua preferenza è stata accordata dopo aver parlato con il direttore sportivo Giovanni Manna e il tecnico Massimiliano Allegri e aggiungendo che anche l'Ipswich neopromosso in Premier League si è fatto sotto per il giocatore ex Maccabi Haifa, che a detta del sito dovrebbe concludere l'accordo nei prossimi giorni firmando un quinquennale da 1,3 milioni a stagione.

Per Khalaili una bella notizia da... Darmian

Col passare delle ore, però, tra i media locali ha ripreso quota l'ipotesi Inter: Sport5, televisione sportiva israeliana, afferma infatti che l'asta è ancora in corso, con il Saint-Gilloise pronto ad alzare la posta arrivando a chiedere 30 milioni di euro. Dal canto suo, Khalaili ha ricevuto indirettamente una buona notizia dal fronte nerazzzurro, ovvero l'uscita di Matteo Darmian che quest'oggi ha ufficializzato il suo addio all'Inter dopo sette stagioni. Liberando uno slot in rosa che potrebbe essere occupato proprio dal classe 2004.